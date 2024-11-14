Фахівці розповіли, чи потрібно утеплювати двигун автомобіля на зиму

Коли приходять справжні холоди, багато водіїв замислюються над тим, чи потрібно утеплювати двигун.

Як пишуть в Avtocota, на перший погляд, такий хід може здатися надмірним. Однак, кажуть фахівці, він обґрунтований. Насамперед, так ви захищаєте двигун від морозу, він буде швидше запускатися, чим економити паливо. Проте, потрібно врахувати особливості кожного автомобіля та правильно утеплити мотор. Інакше, це може обернутися проблемами.

Основна мета утеплення двигуна взимку — зниження витрат тепла. Це допомагає полегшити його запускання, дозволяє йому швидше прогріватися до робочої температури. Це особливо важливо для машин, де використовується газобалонне обладнання і дизельних авто. Завдяки утепленню газові автомобілі швидше переходять в економічний режим, а дизель в такому разі витрачає на прогрівання салону менше палива.

Теплоізоляція капота додатково зменшує утворення льоду на його поверхні, сніг танути не буде, а отже не псуватиме покриття.

Зазвичай для утеплення застосовують спеціальний утеплювач, який кріпиться до капота. Дуже важливо, щоб ізоляція не торкалася деяких частин двигуна, які сильно нагріваються (наприклад, випускний колектор), бо можливе перегрівання і навіть займання. Для багатьох сучасних моделей в продажі можна знайти утеплювачі з клейовим шаром. Їх можна закріпити на внутрішню частину капота.

Також можна встановити заслінку перед радіатором. Вона допомагає захистити двигун від холодного повітря під час руху, а тому мотор швидше прогрівається. Проте, тут варто пам'ятати, що повністю закривати радіатор не можна, тому що може відбутися перегрівання. Обов'язково залишіть невеликий проміжок, щоб до вентилятора добиралося свіже повітря.

Утеплення двигуна надзвичайно важливе в тих регіонах, де зими суворі, морозяні. Також його потрібно встановлювати на машини, які часто запускаються і зупиняються протягом дня.

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