Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу — Bloomberg

Шольц и Путин собираются поговорить по телефону впервые за два года.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести первый за два года телефонный разговор в пятницу, 15 ноября.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что разговор состоится в критический для Украины момент – накануне третьей военной зимы, когда значительная часть энергетической инфраструктуры Украины повреждена или разрушена российскими ударами.

Ситуация осложняется ростом неопределенности западной поддержки в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. Германия, являющаяся вторым крупнейшим донором Украины после США, пообещала предоставить миллиарды евро дополнительной помощи.

Напомним, европейские лидеры обращаются в администрацию Байдена с последним призывом усилить американскую поддержку Украины до истечения президентского срока 20 января.

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