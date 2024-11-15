Путин и Шольц планируют провести телефонный разговор в пятницу — Bloomberg

Шольц и Путин собираются поговорить по телефону впервые за два года.
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц намерены провести первый за два года телефонный разговор в пятницу, 15 ноября.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что разговор состоится в критический для Украины момент – накануне третьей военной зимы, когда значительная часть энергетической инфраструктуры Украины повреждена или разрушена российскими ударами.
Ситуация осложняется ростом неопределенности западной поддержки в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. Германия, являющаяся вторым крупнейшим донором Украины после США, пообещала предоставить миллиарды евро дополнительной помощи.
Напомним, европейские лидеры обращаются в администрацию Байдена с последним призывом усилить американскую поддержку Украины до истечения президентского срока 20 января.
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