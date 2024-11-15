Экспертная комиссия поддержала переименование копейки — глава Нацбанка

Эксперты определили, что по своей сути использование копейки является инструментом "в идеологической колонизации".

Члены экспертной комиссии Украинского института национальной памяти поддержали переименование разменной монеты, согласовав предложение заменить название "копейка" на "шаг".

Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, эксперты определили, что по своей сути использование копейки является инструментом "в идеологической колонизации, оккупации и русификации денежного обращения Украины, а значит, и государства в целом".

"Экспертная комиссия также подтверждает историческое обоснование и справедливость возвращения в наше потребление и денежное обращение украинского названия "шаг" для разменной монеты – сотой части гривны. Так что научные выводы, на которые мы опирались, когда инициировали возрождение исторической справедливости, прошли профессиональную верификацию УИНП”, — подчеркнул Андрей Пышный.

Глава Нацбанка зацитировал фрагмент вывода, в котором говорится о поддержке изменения названия разменной монеты "копейка" на исторически обоснованное "шаг", поскольку это будет способствовать "возрождению национальных традиций в номинации денег, преодолению негативного колониального наследия, в целом процессам деколонизации украинского общества".

“Мы говорим об этом уже не один день, “копейка” – это враждебное название для Украины... Должны просто сделать необходимое – забрать свое и восстановить историческую справедливость. Шаг – это наше!” – подытожил Пышный.

Напомним, Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Это объясняют тем, что хотят возродить "историческую справедливость".

Шаг вместо копейки! НБУ инициирует изменение названия украинских монет

Читайте также: