Шольц провел с Путиным первый за два года разговор – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц провел 15 ноября телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили Süddeutsche Zeitung и Reuters со ссылкой на источники в немецком правительстве.

По данным немецкого информагентства dpa, разговор Шольца с Путиным длился час. Никаких других подробностей пока нет.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило о планах телефонного разговора Шольца с Путиным по инициативе немецкого канцлера.

Заметим, что это первый разговор политиков за последние два года. Раньше канцлер ФРГ и президент России общались в декабре 2022 года. Тогда Шольц призвал Путина к выводу войск из Украины.

А последние очные переговоры между Шольцом и Путиным состоялись 15 февраля 2022 года – незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, накануне немецкий канцлер лично заявлял о планах поговорить с Путиным "в нужное время".

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