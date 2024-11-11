Шольц снова заявил, что хочет говорить с Путиным: детали

Политик говорит, что разговор может состояться "в скором времени".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что хочет совершить переговоры с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает немецкая телевизионная служба новостей Tagesschau.
По словам немецкого канцлера, он решил поговорить с Путиным "в нужное время". Впрочем, отмечает Шольц, диалог с кремлевским фюрером требует многих контактов и переговоров с другими людьми. О ком идет речь, он не уточнил.
"Но я ответственный политик, я не буду делать этого наедине", — добавил Шольц.
Кроме того, глава правительства ФНС подчеркнул, что обязательно этот вопрос нужно обсудить с Украиной. На уточнение, когда придет это время для переговоров с Путиным, канцлер ответил: "Вскоре".
Напомним, The Telegraph сообщило, что Британия и Франция постараются помешать избранному президенту США Дональду Трампу сократить поддержку Украины.
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