Виктор Орбан назвал событие, которое "приблизило мир в Украине"

Политик надеется, что возвращение Трампа в Белый дом станет улучшением для Венгрии.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США сразу позволила "до урегулирования конфликта в Украине семимильный шаг".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы телекомпании TV2.

"Мы приблизились к миру не на шаг, а сразу на семь миль", – прокомментировал политик результаты американских выборов.

По его словам, сейчас все "размышляют о том, как Трамп достигнет мира" в Украине.

"Я был уверен в его победе. Потому что люди устали от войны, миграции и гендера. Было очевидно, что демократы проиграют. Для меня это было ясно, как дважды два — четыре", — заявил Орбан.

Кроме того, премьер Венгрии высказался о том, что возвращение Трампа в президентское кресло будет хорошим для Будапешта.

"Победа Трампа принесет мир, и мы хотим заключить большое соглашение с американцами", – сказал Орбан.

Напомним, ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана — Балаж Орбан — заявил, что Дональд Трамп должен позвонить по телефону диктатору РФ Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с Москвой и способствовать прекращению огня в Украине.

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