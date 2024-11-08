Эрдоган сказал, кто может завершить войну РФ против Украины

Если администрация вновь избранного президента США Дональда Трампа будет ориентирована на дипломатическое решение войны в Украине, то ее можно будет быстро завершить.

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

По его словам, для завершения войны необходимы диалог и соглашения, а не оружие и конфликты. Мол, большее внимание к дипломатии может открыть дверь в мир.

"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к этому вопросу с позиции решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам", — заявил Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган считает, что усилия западных стран во главе с США по прекращению войны могли бы значительно ускорить достижение мира.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после победы Дональда Трампа на выборах в США обратился к европейцам. В частности, призвал европейцев готовиться защищать свои интересы.

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