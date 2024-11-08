Эрдоган сказал, кто может завершить войну РФ против Украины

Президент Турции отмечает, что для завершения войны необходимы диалог.
Если администрация вновь избранного президента США Дональда Трампа будет ориентирована на дипломатическое решение войны в Украине, то ее можно будет быстро завершить.
Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.
По его словам, для завершения войны необходимы диалог и соглашения, а не оружие и конфликты. Мол, большее внимание к дипломатии может открыть дверь в мир.
"Мы можем легко закончить эту войну, если увидим администрацию Трампа, которая подойдет к этому вопросу с позиции решения. Больше диалога, дипломатии, соглашений откроют двери к миру, а не к оружию, бомбам и конфликтам", — заявил Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган считает, что усилия западных стран во главе с США по прекращению войны могли бы значительно ускорить достижение мира.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон после победы Дональда Трампа на выборах в США обратился к европейцам. В частности, призвал европейцев готовиться защищать свои интересы.
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