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Ердоган сказав, хто може завершити війну РФ проти України

Ердоган сказав, хто може завершити війну РФ проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. / Фото: Associated Press

Президент Туреччини наголошує, мовляв, для завершення війни необхідні діалог.

Якщо адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення війни в Україні, то її можна буде швидко завершити.

Про це заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган, повідомляє Reuters.

За його словами, для завершення війни необхідні діалог і угоди, а не зброя і конфлікти. Мовляв, більша увага до дипломатії може відкрити двері до миру.

"Ми можемо легко закінчити цю війну, якщо побачимо адміністрацію Трампа, яка підійде до цього питання з позиції рішення. Більше діалогу, дипломатії, угод відкриють двері до миру, а не до зброї, бомб і конфліктів", - заявив Ердоган.

Окрім того, Ердоган вважає, що зусилля західних країн на чолі зі США щодо припинення війни могли б значно прискорити досягнення миру.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон після перемоги Дональда Трампа на виборах у США звернувся до європейців. Зокрема, закликав європейців бути готовими захищати свої інтереси.

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