8 імен для дівчаток та хлопчиків, які набирають популярності

Як назвати немовля, яке з'явилося у вашій родині або повинно народитися найближчим часом? Пропонуємо стародавні українські імена, які сьогодні стають все більше популярними. Розповідаємо їх походження та значення.

Як назвати дівчинку

Божена. Стародавнє Ім’я має слов’янське походження, складається з двох слів “бог” і “жена”. Перше вживається в значенні “божественний” або “божий”. А друге – “жена” означає “дружина” або “жінка”. Тобто, Божена можна перекласти як “божественна дружина або жінка”, “та, хто належить до Бога”.



Надія. Популярне жіноче ім’я слов’янського походження походить від однойменного слова “надія”, виражає “сподівання”, “очікування” або “віру в краще майбутнє”. Ім’я символізує оптимізм та віру. Надія - традиційне українське з глибоким корінням в українській культурі.



Зоряна. Ім'я походить від слова “зоря”, асоціюється з красою та сяйвом зірок. Популярне ім'я в Україні, особливо поширене в західних регіонах.



Богдана. Поширене українське ім'я слов’янського походження, складається зі слів “бог” і “дана”. Тобто це ім’я перекладається як “та, кого Бог подарував” або “дар від Бога”, "дана Богом". Богдана вказує на божу благодать.

Як назвати хлопчика

Володимир. Одне із найпоширеніших чоловічих імен в Україні, складається з двох частин: “володіти” і “мир”. Це той, хто “володіє”, “панує”, є “володарем” “миром”, "світом". Тобто, його можна перекласти як “той, хто володіє миром, світом” або “той, хто принесе мир”.



Святослав. Чудове старовинне ім’я, яке походить від древніх слов’ян. Частка “свято” означає “святий” або “святковий”, а “слава” має значення “велич”. У результаті “той, хто приносить святу славу” або “той, хто відзначається своєю святістю та величчю”.



Борис. Також має давню історію та слов'янське походження. Його походження пов’язане зі словом “боротися” у значення “битися”, “воювати” або “захищатися”. Воно характеризує силу, мужність та бойовий дух.



Любомир. Ім'я, так би мовити, само за себе говорить. Перша частина “любо” означає “любов” або “приємний”, тоді як “мир” – “гармонію”. Ім’я можна трактувати як “той, хто любить мир” або “той, хто приносить любов і гармонію”. З цим ім’ям асоціюється доброта, любов до ближнього та устремління до миру.

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