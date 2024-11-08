8 имен для девочек и мальчиков, которые набирают популярность

Как назвать младенца, который появился в вашей семье или должен родиться в ближайшее время? Предлагаем древние украинские имена, которые сегодня становятся все более популярными. Рассказываем их происхождение и значение.

Как назвать девочку

Божена. Древнее имя имеет славянское происхождение, состоит из двух слов "бог" и "жена". Первое употребляется в значении "божественный" или "божий". А второе – "жена" означает чья то "жена" или "женщина". То есть, Божена можно перевести как "божественная жена или женщина", "принадлежащая Богу".



Надежда. Популярное женское имя славянского происхождения происходит от одноименного слова "надежда", означает "ожидания" или "веру в лучшее будущее". Имя символизирует оптимизм и веру. Надежда — традиционное украинское с глубокими корнями в украинской культуре.



Зоряна. Имя происходит от слова "зоря", ассоциируется с красотой и сиянием звезд. Популярное имя в Украине, особенно распространено в западных регионах.



Богдана. Распространенное украинское имя славянского происхождения состоит из слов "бог" и "данна". То есть это имя переводится как "та, кого Бог подарил" или "дар от Бога", "дана Богом". Богдана указывает на божью благодать.

Как назвать мальчика

Владимир. Одно из самых распространенных мужских имен в Украине состоит из двух частей: "владеть" и "мир". Это тот, кто "владеет", "господствует", является "обладателем" "мира". То есть, его можно перевести как "обладающий миром" или "тот, кто принесет мир".



Святослав. Прекрасное старинное имя, происходящее от древних славян. Часть "свято" означает "святой" или "праздничный", а "слава" имеет значение "величие". В результате "тот, кто приносит святую славу" или "отмечающийся своей святостью и величием".



Борис. Также имеет давнюю историю и славянское происхождение. Его происхождение связано со словом "бороться" в значении "драться", "воевать" или "защищаться". Оно характеризует силу, мужество и боевой дух.



Любомир. Имя, так сказать, само за себя говорит. Первая часть "любо" означает "любовь" или "приятный", тогда как "мир" — "гармонию". Имя можно трактовать как "любящий мир" или "тот, кто приносит любовь и гармонию". С этим именем ассоциируется доброта, любовь к ближнему и устремление к миру.

Читайте также: