Осінь зимі ще не поступиться: якою буде погода в Україні 9 листопада

В Україні найближчими днями очікується тепла погода без опадів
Через антициклон, який прийшов до України, у більшості регіонів буде сухо та відносно тепло.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, 9 листопада незначні дощі можливі лише на півдні країни. В інших регіонах переважатиме хмарна погода з проясненнями, подекуди можливе сонце. Також синоптики попереджають про тумани.
Температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 градусів. Лише в західних областях у ніч на неділю очікується незначний мінус. Вдень 9 та 10 листопада повітря прогріється до +4...+7 градусів, а на півдні та Закарпатті - до +8...+12 градусів.
У Києві 9-10 листопада опадів не очікується, можливі тумани. Нічна температура становитиме +3...+5 градусів, денна - +5...+8 градусів.
"Через сприятливі погодні умови найближчими вихідними очікується грибний сезон. Будьте уважними, обережними, не заходьте у заборонені зони, гриби обирайте з досвіду, підозрілі не беріть", - застерігає Наталка Діденко.
Раніше повідомлялося, що в Україні після 15 листопада прогнозують сильні снігопади. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України.
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