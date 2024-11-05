Скільки ще в Україні триматимуться морози: відповідь синоптиків

Ніч проти 5 листопада була дуже холодною.

В Україні ще протягом кількох днів будуть триматися морози. Втім, вже у другій половині тижня температура почне підвищуватися.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Птуха, в інтерв'ю для NV.

"У східних та північно-східних областях 5−6 листопада можуть бути залишкові процеси у вигляді невеликого мокрого снігу. Якщо ж надалі опади й будуть, то слабкі і лише місцями", - каже синоптикиня.

За її словами, вночі проти 5 листопада в Україні було від +2 до -5 градусів. Це найхолодніший час впродовж цього тижня. В другій половині тижня вночі стане тепліше від -2 до +4 градусів, а ближче до вихідних мороз відійде взагалі.

Денна температура повітря очікується в межах +3-8 градусів. Тепліше буде у південних і південно-західних областях - від 8 до 13 градусів тепла. У східних регіонах буде прохолодніше — не вище +5 градусів тепла.

"Наприкінці тижня вдень дещо потеплішає - до +11 вже у більшості областей. На півдні та на Закарпатті - як і раніше, до +13 градусів", - повідомила Птуха.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух повідомила, якої погоди очікувати українцям взимку. Так, зима може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня сезонна температура повітря — на 1-2 градуси вищою за норму.

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