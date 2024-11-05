День ангела 5 листопада: кого та як вітати з іменинами

5 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 5 листопада
5 листопада 2024 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Тимофія.
Гаврило — давньоарамейське ім'я, означає "Бог — моя сила". В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає активним, любить займатися улюбленою справою.
Григорій — давньогрецьке походження, перекладається як "пильний". В дитинстві може довго пам'ятати образи. В дорослому віці стає витонченим, довго шукає собі дружину.
Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "почитати Бога". В дитинстві врівноважний. В дорослому віці стає вразливим, по-справжньому відпочиває лише в колі найближчих.
День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю з твоїм днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди оберігає тебе, даруючи спокій і радість. Бажаю тобі сили, мудрості та безмежного щастя.
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З днем ангела! Нехай цей день наповнить твоє серце теплом і любов'ю. Бажаю тобі здоров'я, гармонії та незабутніх моментів.
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З днем ангела тебе! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, допомагаючи долати всі труднощі. Бажаю тобі щастя, успіхів і радості в кожному дні.
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Вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай святий покровитель дарує тобі силу, натхнення і спокій в душі. Бажаю тобі здоров'я, щастя і гарного настрою.
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З днем ангела! Нехай твій святий покровитель завжди оберігає тебе і направляє на правильний шлях. Бажаю тобі здоров'я, радості та благополуччя.
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