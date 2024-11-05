Сколько еще в Украине будут держаться морозы: ответ синоптиков

Ночь на 5 ноября была очень холодной.

В Украине еще несколько дней будут держаться морозы. Впрочем, уже во второй половине недели температура начнет повышаться.

Об этом рассказала синоптика Наталья Птуха, в интервью для NV.

"В восточных и северо-восточных областях 5-6 ноября могут быть остаточные процессы в виде небольшого мокрого снега. Если же в дальнейшем осадки и будут, то слабы и только местами", — говорит синоптикиня.

По ее словам, ночью на 5 ноября в Украине было от +2 до -5 градусов. Это самое холодное время в течение этой недели. Во второй половине недели ночью станет теплее -2 до +4 градусов, а ближе к выходным мороз отойдет вообще.

Дневная температура воздуха ожидается в пределах +3-8 градусов. Теплее будет в южных и юго-западных областях – от 8 до 13 градусов тепла. В восточных регионах будет прохладнее – не выше +5 градусов тепла.

"В конце недели днем несколько потеплеет – до +11 уже в большинстве областей. На юге и в Закарпатье – по-прежнему до +13 градусов", – сообщила Птуха.

Напомним, синоптикиня Вера Балабух сообщила, какой погоды ждать украинцам зимой. Да, зима может быть теплее обычного, а средняя сезонная температура воздуха — на 1-2 градуса выше нормы.

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