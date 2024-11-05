Україну незабаром засипле снігом: названо дату перших опадів

До кінця цього тижня в Україні утримається суха й відносно тепла погода, але від середини наступного тижня очікується різке похолодання зі снігопадами.

В Україні після 15 листопада прогнозують сильні снігопади.

Про це свідчать дані радару погоди Ventusky.

Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України.

Температура повітря наступної п'ятниці, 15 листопада, очікується від 0 до +2, в Карпатах морози до -4. У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні, центральні й частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними.

Максимальна температура повітря знизиться до +2 вдень, а в ніч проти 17 листопада стовпчики термометрів покажуть від -1 до -5, в Карпатах – 7 градусів морозу.

Вже вдень 17 листопада снігопади очікуються лише на Донеччині, а незабаром сніговий фронт залишить територію нашої країни.

Нагадаємо, узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України, тобто тепло ще утримається. А от триватиме місяць по-різному: чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. Яким буде листопад – у матеріалі ТСН.ua.

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