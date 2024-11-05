Украину вскоре засыплет снегом: названа дата первых осадков

До конца этой недели в Украине сохранится сухая и относительно теплая погода, но с середины следующей недели ожидается резкое похолодание со снегопадами.

В Украине после 15 ноября прогнозируют сильные снегопады.

Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky.

Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье утром 15 ноября, а к концу суток снегопады покроют западные, северные и центральные области Украины.

Температура воздуха в следующую пятницу, 15 ноября, ожидается от 0 до +2, в Карпатах морозы до -4.

Максимальная температура воздуха снизится до +2 днем, а в ночь на 17 ноября столбики термометров покажут от -1 до -5, а в Карпатах — 7 градусов мороза.

А уже на следующее время, 17 ноября, снегопады ожидаются только на Донетчине, а вскоре снежный фронт покинет территорию нашей страны.

Напомним, обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь начнется одинаково во всех областях Украины, то есть будет длиться месяц по-разному: чем дальше на север и восток, тем раньше придет холод. Каким будет ноябрь - в материле ТСН.ua.

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