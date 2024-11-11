Віктор Орбан назвав подію, яка "наблизила мир в Україні"

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США одразу дозволила зробити "до врегулювання конфлікту в Україні семимильний крок".

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, в ефірі програми телекомпанії TV2.

"Ми наблизилися до миру не на крок, а відразу на сім миль", - прокоментував політик результати американських виборів.

З його слів, зараз всі "роздумують про те, як Трамп досягне миру" в Україні. Палкий прихильник Трампа - Орбан - заявив, мовляв, був упевнений у перемозі кандидата від Республіканської партії.

"Я був упевнений у його перемозі. Тому що люди втомилися від війни, міграції та гендеру. Було очевидно, що демократи програють. Для мене це було ясно, як те, що двічі по два - чотири", - заявив Орбан.

Окрім того, прем'єр Угорщини висловився про те, що повернення Трампа у президентське крісло буде добре для Будапешта.

"Перемога Трампа принесе мир, і ми хочемо укласти велику угоду з американцями", - сказав Орбан.

Нагадаємо, раніше радник угорського прем’єра Віктора Орбана - Балаж Орбан - заявив, що Дональд Трамп мусить зателефонувати диктатору РФ Володимиру Путіну, аби відкрити лінію зв’язку із Москвою та сприяти припиненню вогню в Україні.