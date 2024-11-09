Встреча Зеленского с Трампом уже готовится - МИД Украины

Президент Зеленский и новоизбранный лидер США Трамп провели телефонный разговор и обсудили возможность личной встречи.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом уже налажен прямой диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Диалог между президентом Зеленским и новоизбранным президентом Трампом уже налажен и установлен. И как раз здесь именно скорость проведения этого телефонного разговора – это прямое свидетельство уже существующего прямого диалога между главами государств", – подчеркнул Сибига.

По словам министра, во время разговора лидеры обсудили возможные будущие контакты на самом высоком уровне. Команды обоих президентов уже начали подготовительную работу по организации такой встречи.

Напомним, 7 ноября президент Владимир Зеленский впервые разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом после победы на выборах.

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