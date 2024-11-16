Переговоры с Путиным несут риск возвращения к "нормандскому формату" — Джонсон

Старые форматы переговоров названы шагом назад.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным может привести к возобновлению переговоров в "нормандском формате", который он считает неэффективным.
Об этом он написал в соцсети Х.
Борис Джонсон считает, что после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным существует риск возвращения к "Нормандскому формату" – переговоров об агрессии России против Украины, которые имели целью мирное урегулирование и в которых также участвовали Германия и Франция.
Джонсон также поддержал мнение президента Украины Владимира Зеленского о ситуации. "Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому нормандскому формату, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем конфликте", – сказал Джонсон.
Он подчеркнул, что именно Путин начал полномасштабное вторжение, а "Украина абсолютно невинная сторона".
Нормандский формат – это дипломатический механизм для разрешения конфликта между Украиной и Россией, основанный на переговорах между четырьмя странами: Украиной, Россией, Германией и Францией.
Вот основные моменты:
Формат был инициирован в 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на востоке Украины.
Германия и Франция выступают посредниками между Украиной и Россией.
Цель: Основная цель формата – достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Переговоры: Они сосредоточены на выполнении Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня, вывод тяжелого вооружения и обмен пленными.
Этот формат рассматривается как неэффективный из-за постоянных нарушений со стороны России, что и приводит к сомнениям в его целесообразности.
Напомним, Эстония приняла новый пакет военной помощи Украине, включающий технику и боеприпасы. Министр обороны Анно Певкур отметил важность продолжения поддержки Украины.
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