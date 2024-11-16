Переговоры с Путиным несут риск возвращения к "нормандскому формату" — Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным может привести к возобновлению переговоров в "нормандском формате", который он считает неэффективным.

Об этом он написал в соцсети Х.

Борис Джонсон считает, что после разговора канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным существует риск возвращения к "Нормандскому формату" – переговоров об агрессии России против Украины, которые имели целью мирное урегулирование и в которых также участвовали Германия и Франция.

Джонсон также поддержал мнение президента Украины Владимира Зеленского о ситуации. "Боюсь, что Владимир Зеленский абсолютно прав. Мы рискуем вернуться к ужасному франко-германскому нормандскому формату, который рассматривал Россию и Украину как равноправных собеседников во внутреннем конфликте", – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что именно Путин начал полномасштабное вторжение, а "Украина абсолютно невинная сторона".

Нормандский формат – это дипломатический механизм для разрешения конфликта между Украиной и Россией, основанный на переговорах между четырьмя странами: Украиной, Россией, Германией и Францией.

Вот основные моменты:

Формат был инициирован в 2014 году после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на востоке Украины.

Германия и Франция выступают посредниками между Украиной и Россией.

Цель: Основная цель формата – достижение мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Переговоры: Они сосредоточены на выполнении Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня, вывод тяжелого вооружения и обмен пленными.

Этот формат рассматривается как неэффективный из-за постоянных нарушений со стороны России, что и приводит к сомнениям в его целесообразности.

Напомним, Эстония приняла новый пакет военной помощи Украине, включающий технику и боеприпасы. Министр обороны Анно Певкур отметил важность продолжения поддержки Украины.

Читайте также: