Зеленський анонсував нові зміни для військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно впровадити посаду військового омбудсмена, який "матиме довіру всього суспільства".

Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

Він зазначив, що військове командування повинно обрати та призначити військового омбудсмена. На думку президента, це повинна бути людина, яка матиме довіру всього суспільства.

"Всередині Сил оборони повинні бути конфіденційні можливості вирішити усі проблеми, що виникають через порушення прав. Міністерство оборони та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в ЗСУ для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України і ці контракти мають мати дуже чітку мотиваційну складову", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 19 листопада у Верховній Раді Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. Він передбачає 10 пунктів.

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