Зеленский анонсировал новые изменения для военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно внедрить должность военного омбудсмена, который "будет иметь доверие всего общества".

Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

Он отметил, что военное командование должно выбрать и назначить военного омбудсмена. По мнению президента, это должен быть человек, который будет иметь доверие всего общества.

"Внутри Сил обороны должны быть конфиденциальные возможности решить все проблемы, возникающие из-за нарушения прав. Министерство обороны и военное командование должны представить нашему обществу новую систему контрактов о службе в ВСУ для граждан, которые не достигли возраста мобилизации, но хотят проявить себя наилучшим образом в защите Украины и эти контракты должны иметь очень четкую мотивационную составляющую", - заявил Зеленский.

Напомним, 19 ноября в Верховной Раде Владимир Зеленский представил План внутренней стойкости Украины. Он предусматривает 10 пунктов.

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