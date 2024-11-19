Зеленський заявив, що в Україні для УПЦ МП час закінчився

Діалог з церквами допоможе Україні досягти соціальних і духовних цілей, але Московська церква більше не братиме участь.

Українська влада підтримує контакт з усіма релігійними громадами в країні, але УПЦ МП більше не є частиною цього процесу, оскільки її вплив завершився.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді.

Президент України розповів про політику держави щодо Церкви та релігійних організацій, наголосивши, що влада продовжує вести діалог з усіма конфесіями в країні, за винятком Московської церкви, чий вплив в Україні вже припинився.

"За умови збереження світського характеру державних інституцій, ми маємо і можемо розвивати партнерство між державою і Церквою, між державою і релігійними спільнотами", - сказав голова держави.

Він зазначив, що в Україні існує важлива платформа для співпраці між державою та релігійними організаціями — Рада церков та релігійних організацій, яка служить основою для налагодження діалогу між урядом і релігійними громадами країни.

Зеленський пояснив, що в рамках цього діалогу можна визначати, які моделі більшої співпраці можуть зміцнити Україну та її народ, сприяти духовній незалежності та соціальній роботі в державі.

"Звичайно, не йдеться про Московську церкву. Час тих, хто освячує терор, - закінчився", - сказав президент.

Нагадаємо, Нагадаємо Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ. 24 серпня президент Зеленський підписав цей закон.

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