Українська влада розчарована самітом НАТО — Bild

Українське керівництво розчароване, що саміт НАТО, який відбувся у Вашингтоні, не передав ЗСУ нової наступальній зброї та не дозволив атакувати цілі в глибині території агресорки Росії.

Про це повідомляє заступник головного редактора Bild Пауль Ронцхаймер з посиланням на джерела в українській владі.

"Кожен, хто цими днями розмовляє з довіреними особами президента України Володимира Зеленського, визнає відчай, що росте, через відсутність чітких рішень зробити все можливе для захисту України. Це особливо очевидно, коли йдеться про те, чи може Україна атакувати Росію західною зброєю. Це жорстока байдужість після атаки на дитячу лікарню, що нам досі не дозволяють атакувати всі російські об'єкти", - заявив чиновник українського уряду.

Україна сподівається, що президент США Джо Байден, можливо, нарешті змінить ставлення до ударів західною зброєю по Росії, каже інше джерело видання. За його словами, зараз у Києві відчувається шок від того, що дитячу лікарню можна атакувати безкарно. Останніми місяцями місто вважалося хоча б певною мірою безпечним, зокрема тому, що протиповітряна оборона постійно розширювалася.

"Атака на дитячу лікарню ще раз жорстоко показала, що ніхто і ніде в Україні не перебуває у безпеці. Нам потрібні не слова обурення, а рішучість, щоб ми могли боронитися. Нашим військовим потрібно дати можливість використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах у будь-якій точці Росії. Не повинно бути такого, щоб Росія нападала на хворих на рак дітей, а ми не могли захистити себе", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Ронцхаймер пише, що на українців чекають ще жорстокіші тижні. Втім, питання про те, чого країна може очікувати від НАТО, сьогодні відкрите як ніколи, а от "Путін може продовжувати сміятися".

Як повідомлялося, для українців 75-й Вашингтонський саміт НАТО став черговим розчаруванням. Так, у підсумковій декларації союзники зобов’язалися "підтримувати Україну на незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема до членства в НАТО".

Читайте також:

Альянс сили та страху! Що викрила 75-та річниця НАТО і до чого тут Трамп? Підсумки саміту