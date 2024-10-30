Капелан ГУР розповів, про що молиться Кирило Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідує богослужіння, коли має вільний час.

Про це розповів керівник Служби військового капеланства ГУР Костянтин Холодов в інтерв'ю Яніні Соколовій. За словами Холодова, Буданов є віруючою людиною.

"Буданов приходить із дружиною на богослужіння, які я проводжу. Він не просто стоїть і дивиться, він включений у процес, молиться, сповідається, причащається. Мало хто із сьогоднішніх воєначальників є людьми церковними", – зауважив Холодов.

На питання, про що молиться очільник розвідки, капелан відповів: "Він молиться про перемогу українського народу над ворогами".

Нагадаємо, 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ здійснили перехід на новоюліанський календар. Згідно з ним, дати всіх неперехідних свят змістилися на 13 днів вперед.