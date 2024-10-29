Послання з Києва: глава УГКЦ приїхав до Макрона та вручив уламок збитого дрона

Дрон був збитий над Патріаршим собором у Києві.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук у неділю, 28 жовтня, зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі. Під час зустрічі він подарував Макрону сувенірний уламок російського дрона, збитого над Патріаршим собором у Києві, та Послання Архиєрейського Синоду УГКЦ про війну та справедливий мир у контексті сучасних ідеологій.

Про це повідомили на сайті Української греко-католицької церкви.

Блаженніший Святослав під час зустрічі підкреслив важливу роль Франції у реабілітації дітей, яких викрала Росія і згодом повернули до України. Також завдяки підтримці Франції в Україні буде відкрито два реабілітаційні центри для таких дітей.

Крім того, настоятель УГКЦ подякував президенту Макрону за теплий прийом українських біженців та наголосив на необхідності співпраці між Церквою та місцевою владою для їхньої належної інтеграції у французьке суспільство, зазначивши, що більшість біженців — це жінки та діти.

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"Ці молоді матері мають університетську освіту, в Україні вони працювали в престижних сферах, тому до вас прибула найкраща частина нашого народу", - наголосив глава УГКЦ.

Емманюель Макрон, зі свого боку, запевнив, що "французький уряд зробить усе можливе, щоб Україна мала сильні позиції під час дипломатичних переговорів щодо відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету".

Нагадаємо, що внаслідок влучання російського безпілотника у будинок в Києві загинула 15-річна Марія Троянівська. Дівчина відмовилася від поїздки з однокласниками на шкільних канікулах через багато планів на цей жовтневий тиждень. Її батьки змогли врятуватися, оскільки перебували в іншій кімнаті та встигли вибратися з будівлі.