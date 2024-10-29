Послание из Киева: глава УГКЦ приехал к Макрону и вручил обломок сбитого дрона

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук в воскресенье, 28 октября, встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже. Во время встречи он подарил Макрону сувенирный обломок российского дрона, сбитого над Патриаршим собором в Киеве, и Послание Архиерейского Синода УГКЦ о войне и справедливом мире в контексте современных идеологий.

Об этом сообщили на сайте Украинской греко-католической церкви.

Блаженнейший Святослав во время встречи подчеркнул важную роль Франции в реабилитации детей, похищенных Россией и впоследствии возвращенных в Украину. Также благодаря поддержке Франции в Украине будут открыты два реабилитационных центра для таких детей.

Кроме того, настоятель УГКЦ поблагодарил президента Макрона за теплый прием украинских беженцев и отметил необходимость сотрудничества между Церковью и местными властями для их надлежащей интеграции во французское общество, отметив, что большинство беженцев — это женщины и дети.

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"У этих молодых матерей есть университетское образование, в Украине они работали в престижных сферах, поэтому к вам прибыла лучшая часть нашего народа", — подчеркнул глава УГКЦ.

Эмманюэль Макрон, со своей стороны, заверил, что "французское правительство сделает все возможное, чтобы у Украины было сильные позиции во время дипломатических переговоров по восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета".

Напомним, что в результате попадания российского беспилотника в дом в Киеве погибла 15-летняя Мария Трояновская. Девочка отказалась от поездки с одноклассниками на школьных каникулах из-за большого количества планов на эту октябрьскую неделю. Ее родители смогли спастись, поскольку находились в другой комнате и успели выбраться из здания.