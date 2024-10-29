Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

Дію воєнного стану буде продовжено з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року.

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Рада продовжила воєнний стан на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно», - написав він.

За його словами, за таке рішення проголосували 311 народних обранців. Він повідомив, що тако була продовжена загальна мобілізація на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно.

Нагадаємо, 28 жовтня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

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