Рада подовжила воєнний стан та мобілізацію: до якої дати

Дію воєнного стану буде продовжено з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року.
Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану на 90 днів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
«Рада продовжила воєнний стан на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно», - написав він.
За його словами, за таке рішення проголосували 311 народних обранців. Він повідомив, що тако була продовжена загальна мобілізація на 90 днів - з 10 листопада 2024 до 7 лютого 2025 року включно.
Нагадаємо, 28 жовтня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки під час засідання ухвалив законопроєкти про подовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
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