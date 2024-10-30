КНДР відправила на фронт до Росії свого генерала: що це може означати

До Росії вже прибув заступник начальника генерального штабу збройних сил КНДР Ким Йон Бок.

У Defense Express припустили, в чому може полягати його роль.

Зазначається, що КНДР разом із 11-12 тисячами військових направила до РФ заступника начальника генерального штабу Ким Йон Бока. Про це повідомили у національній службі розвідки під час засідання парламенту Південної Кореї. Також зазначено, що він є доволі наближеною до північнокорейського диктатора Кім Чен Ина особою, що ще більше підвищує його статус.

Також у корейських ЗМІ розповсюджується інформація, що саме ця особа була визначена керівником всієї операції з участю військ КНДР на боці РФ у війні проти України. У Defense Express кажуть, що Кім Йон Бок на рівні 2016 року був командувачем 11-го "штурмового" корпусу, який згодом став основою для формування так званих військ спеціального призначення КНДР.

"Тобто для нього переправлені до РФ сили більш ніж знайомі", - пишуть експерти видання.

Але аналітики звертають увагу на те що, що рівень заступника начальника генерального штабу та погони генерал-полковника не дуже відповідають командуванню 12-тисячним угрупуванням.

"Для армії КНДР це рівень менший за дивізію, якою командує генерал-майор. Більше того, навряд північнокорейським генералам взагалі дозволять кимось командувати, бо вся роль військ з КНДР - стати гарматним м'ясом", - пише Defense Express.

Водночас справжнє завдання Кім Йон Бока може бути отримання безпосереднього досвіду від російських колег у питанні керування операціями на сучасному полі бою. Тобто своєрідна начальна практика, яка дозволить скоригувати плани бойових дій проти Південної Кореї, внести зміни у підготовку чи навіть впровадити певні реформи в управлінні військами.

І такий обсяг інформації для Пхеньяна більш ніж важливий, бо збройні сили країни існують у "вакуумі". Водночас від російського військового командування можливо перейняти абсолютно всі підходи, які ідеально накладаються на реалії КНДР - використання масованого артилерійського вогню, мінімалістична механізація та постійні хвилі штурмовиків на позиції противника, який значно менший за чисельністю.

Єдиного що немає у КНДР для цього набору - дрони. І ще одним дуже важливим напрямом роботи Пхеньяну може бути якраз отримання технологій та тактики застосування великої кількості розвідувальних та ударних БПЛА.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times з посиланням на представників української розвідки повідомило, що агресорка Росія доправила до Курської області близько 3 тисяч військових з Північної Кореї. Вони перебувають за 50 кілометрів від українського кордону.

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