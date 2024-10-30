КНДР отправила на фронт в Россию своего генерала: что это может означать

В Россию уже прибыл заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил КНДР Ким Йон Бок.

В Defense Express предположили, в чем может заключаться его роль.

Отмечается, что КНДР вместе с 11-12 тысячами военных направила в РФ заместителя начальника генерального штаба Ким Йон Бока. Об этом сообщили в национальной службе разведки в ходе заседания парламента Южной Кореи. Также отмечено, что он достаточно приближен к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, что еще больше повышает его статус.

Также в корейских СМИ распространяется информация, что именно этот человек был определен руководителем всей операции с участием войск КНДР на стороне РФ в войне против Украины. В Defense Express говорят, что Ким Йон Бок на уровне 2016 года был командующим 11-м "штурмовым" корпусом, который впоследствии стал основой для формирования так называемых войск специального назначения КНДР.

"То есть для него переправленные в РФ силы более чем знакомы", – пишут эксперты издания.

Но аналитики обращают внимание на то, что уровень заместителя начальника генерального штаба и погоны генерал-полковника не очень соответствуют командованию 12-тысячным группировкам.

"Для армии КНДР это уровень меньше дивизии, которой командует генерал-майор. Более того, вряд ли северокорейским генералам вообще разрешат кем-то командовать, потому что вся роль войск из КНДР — стать пушечным мясом", — пишет Defense Express.

В то же время настоящей задачей Ким Йон Бока может быть получение непосредственного опыта от российских коллег по вопросу управления операциями на современном поле боя. То есть своеобразная начальная практика, которая позволит скорректировать планы боевых действий против Южной Кореи, внести изменения в подготовку или даже ввести определенные реформы в управлении войсками.

И такой объем информации для Пхеньяна более чем важен, потому что вооруженные силы страны существуют в "вакууме". В то же время от российского военного командования возможно перенять абсолютно все подходы, которые идеально накладываются на реалии КНДР — использование массированного артиллерийского огня, минималистическая механизация и постоянные волны штурмовиков на позиции противника, значительно меньшего по численности.

Единственного, что нет в КНДР для этого набора — дроны. И еще одним очень важным направлением работы Пхеньяна может быть получение технологий и тактики применения большого количества разведывательных и ударных БПЛА.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки сообщило, что агрессор Россия доставила в Курскую область около 3 тысяч военных из Северной Кореи. Они находятся в 50 километрах от украинской границы.

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