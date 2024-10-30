Жена развелась с мужем через четыре дня после свадьбы: что произошло

Мужчина с разбитым сердцем рассказал, как его жена подала на развод всего через четыре дня после свадьбы, потому что нашла себе другого.

Об этом пишет Mirror.

28-летний мужчина рассказал, что познакомился с женой на работе, когда она тайно встречалась с женатым мужчиной. Однако эти отношения закончились из-за того, что он отказался бросить жену ради нее.

Он написал на Reddit: "Я узнал ее поближе и увидел в ней более глубокую сторону. Мы влюбились, взяли щенка и съехались во время Covid. Все было замечательно, наши друзья хорошо ладили, и она хорошо интегрировалась в мою семью. Я сделал предложение ей с красивым кольцом, нанял великолепного фотографа и видеооператора, а моя семья приобщилась к инсценировке предложения руки и сердца".

Однако во время их отношений он узнал, что она изменяла ему с "каким-то парнем" из круглосуточного фитнес-зала. Она встречалась с ним на пляже, чтобы провести время вместе.

Он добавил: "Это был тот самый пляж, где я сделал ей предложение. Кто знает, что еще произошло? Лишь позже я узнал, что в начале наших отношений она продолжала переписываться с тем женатым мужчиной, присылая ему скандальные фото/видео. В любом случае, за время наших отношений мне дважды изменяли, и после второго раза мы оба согласились пройти индивидуальную и семейную терапию".

Мужчина наконец простил ее и считал, что их отношения стали крепче после посещения парной терапии. Но после дня их свадьбы он узнал, что она изменяет ему в третий раз.

Он сказал: "Это был новый парень, с которым она познакомилась в спортзале по кроссфиту, который она начала посещать за несколько месяцев до нашей свадьбы. Мне не важны детали – будь то просто эмоциональная измена или физическая. Заметьте, что я узнал об этом только после свадьбы. В ночь перед свадьбой мы ночевали в разных номерах. Даже в разных отелях. Она общалась в Facebook с тем новым парнем и спала всего три часа. А я? Я ничего не знал обо всем этом и отлично проводил время с семьей и друзьями, которых давно не видел – многие члены семьи прилетели из-за границы! Разве это не то, что мы должны делать? Свадебная церемония и праздничный ужин прошли на ура! Прекрасные речи, хорошие напитки, много танцев. Мы с женой брали уроки танцев, чтобы подготовиться к нашему первому совместному танцу. Было очень весело!".

Но на следующий день она написала ему SMS с просьбой "немного пространства". А через четыре дня после того, как они произнесли свои обеты, она попросила его развестись и уехать из их общего дома. Он сказал: "Через неделю она занималась сексом с тем парнем! Какое же это безумие! Сказать, что я был ошеломлен, не значит даже начать описывать то, что со мной происходило. Сейчас, через три недели, я все еще перевариваю все это. Я пытался найти слова, собрать вместе свои эмоции, хватался за все, что могло бы дать мне ответы.

Хотя большинство пользователей поделились, что он сам во всем виноват, другие согласились, что ему лучше без нее:

Не связывайся с женщиной, имеющей отношения с женатым мужчиной. Вот ее характер. Разве можно ожидать чего-нибудь другого от разрушительницы семьи!

Ну, ты переспал с девушкой, спавшей с женатым мужчиной, и ты знал об этом. Надеюсь, ты получил ценный урок

Напомним, жена подала на развод после 40 дней брака из-за личной гигиены любимого. Он мылся максимум дважды в месяц.

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