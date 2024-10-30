Ночью на территорию Беларуси снова залетел Shahed: поднимали авиацию

БпЛА вошел в воздушное пространство страны около 02:29.

Минувшей ночью в Беларусь из Украины залетел по меньшей мере один российский дрон-камикадзе типа "Shahed".

Об этом сообщил мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

Около 02:29 дрон вошел в воздушное пространство в районе села Кравцовка (Гомельский район) и взял курс на Гомель. Для его перехвата примерно в 03:10 из Барановичей подняли дежурный истребитель ВВС Беларуси, который патрулировал на юго-востоке страны до 4 утра.

Приблизительный маршрут Shahed в Беларуси / Фото: Telegram

Дальнейшая судьба "Шахеда" остается неизвестной. По информации Воздушных сил ВСУ, за ночь было локационно потеряно 25 беспилотников.

Напомним, что в ночь на среду, 30 октября, армия РФ нанесла удар по Украине 62 БпЛА типа "Shahed" и ракетой. Подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.