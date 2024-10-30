Какие войска Ким Чен Ын отправил в Украину: что говорит эксперт

Киев усилил сотрудничество с Сеулом, чтобы получить информацию о солдатах из КНДР.

Сейчас трудно сказать, насколько войска Северной Кореи, которые отправили на войну в Украину, подготовлены. Стоит дождаться, пока они покажут себя непосредственно в бою.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК.Украина".

"Насколько они качественно подготовлены, мотивированы, как они будут себя вести в боевых действиях — будет известно только исключительно в боях. Все остальное — оценка, предположение анализа, которые базируются на имеющихся данных из медиа и других источников", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина впоследствии будет иметь исчерпывающий перечень и информацию о северокорейских войсках. Ведь Киев начал углубленное сотрудничество с Южной Кореей. Кроме того, будет сформирована украинская делегация, которая будет работать в этом направлении.

"Мы это воспринимаем как "появился еще враг". Пусть они — северокорейцы, буряты, тувинцы или дагестанцы. Неважно. В любом случае, исключительно с военной точки зрения, это воспринимается как наращивание контингента врага. Несмотря ли это северокорейцы, или россияне. В принципе для нас это прогнозировано", — высказался Мусиенко.

Очевидно, что Россия будет пытаться вытеснять украинские войска из Курской области, добавил эксперт.

Как сообщало издание El Pais, в Курской области ВСУ, вероятно, нанесли удар по дислокации войск КНДР, которые присоединились к 40-тысячной российской группировке.

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