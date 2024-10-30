Операция ВСУ в Курской области: ISW о ситуации на территории РФ

За прошедшие сутки, 29 октября, бои продолжались на главном украинском выступлении в Курской области. Однако никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW отмечают, что российские источники не сообщали о наземной активности в Глушковском районе западнее главного украинского выступления в Курской области.

Отмечается, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что неуказанные лица нанесли удар с использованием беспилотника по пустому зданию Российского университета спецназа в Гудермесе в Чечне. Кадыров не обвинил Украину в запуске беспилотника и заявил, что чеченские власти расследуют этот удар.

Курская область. Карта ISW.

Напомним, издание писало NYT, что войска КНДР и РФ готовятся к наступлению в Курской области. Он может начаться в ближайшее время.

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