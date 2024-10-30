Які війська Кім Чен Ин відправив до України: що каже експерт

Київ посилив співпрацю із Сеулом, аби мати інформацію про солдатів з КНДР.

Наразі важко сказати наскільки війська Північної Кореї, які відправили на війну до України, є підготовленими. Варто дочекатися поки вони покажуть себе безпосередньо в бою.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі "РБК.Україна".

"Наскільки вони якісно підготовлені, мотивовані, як вони будуть себе вести в бойових діях - буде відомо тільки виключно в боях. Все решта - оцінка, припущення аналіз, які базуються на наявних даних з медіа та інших джерел", - наголосив експерт.

За його словами, Україна згодом буде мати вичерпний перелік та інформацію щодо північнокорейських військ. Адже Київ розпочав поглиблену співпрацю з Південною Кореєю. Окрім того, буде сформована українська делегація, яка працюватиме в цьому напрямку.

"Ми це сприймаємо як "з'явився ще ворог". Нехай вони - північнокорейці, буряти, тувинці або дагестанці. Немає значення. В будь-якому випадку, виключно з військової точки зору, це сприймається як нарощування контингенту ворога. Незважаючи чи це північнокорейці, чи росіяни. В принципі для нас це прогнозовано", - висловився Мусієнко.

Є очевидним, що Росія буде намагатися витісняти українські війська з Курської області, додав експерт.

Як повідомляло видання El Pais, у Курській області ЗСУ, ймовірно, завдали удару по дислокації військ КНДР, які приєдналися до 40-тисячного російського угруповання.

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