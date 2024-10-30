Фіцо в інтерв'ю пропагандистці Скабєєвій висловився про втому від війни в Україні

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив про "втому" від війни в Україні. Мовляв, "у квітні 2022-го на столі лежали реальні домовленості, які могли б негайно покласти край війні".

Про це політик висловився в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, повідомляють росЗМІ.

"Сьогодні ми всі дивимося на цю війну, і я відчуваю, вибачте за відвертість... Ми відводимо погляд і кажемо: "Ось вам зброя, ось вам гроші, воюйте, тільки не набридайте нам цим, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною", - цинічно сказав Фіцо.

За словами очільника уряду Словаччини, він без вагань готовий до діалогу з диктатором РФ Володимиром Путіним. Втім, якою може бути тема їхньої розмови, Фіцо не уточнив. Тако він заявив, мовляв, "вважатиме за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни".

Нагадаємо, раніше Фіцо заявив, що План перемоги Володимира Зеленського може призвести до Третьої світової війни. Політик називає його пункти плану суперечливими.

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