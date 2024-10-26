Шольц прокоментував перекидання військ КНДР до України

Він заявив про серйозність ситуації.

Прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту.

Про це під час візиту до Індії заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Le Monde.

Він зазначив, що ситуація серйозна, оскільки присутність іноземних військових на території Російської Федерації демонструє "зростаюче занепокоєння" кремлівського правителя Путіна.

"Питання про перекидання північнокорейських солдатів до Росії та їх можливе розгортання в Україні викликає велике занепокоєння. Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію в нинішній ситуації", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР готує нову партію військових для РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська готуються зустрічати бійців КНДР.

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