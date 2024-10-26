Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

"Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях, рухаються в західному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловому приміщенні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару.

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