Ізраїль завдав масованого удару по Ірану

Ізраїль не став завдавати ударів по нафтових та ядерних обʼєктах Ірану і обмежився лише військовими.

У Тегерані заявили про серію потужних вибухів в ніч проти 26 жовтня. В свою чергу у Армії оборони Ізраїля заявили про завдавання ударів по військових обʼєктах на території Ірану.

Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Речник ЦАХАЛ повідомив, що військові завдають точних ударів по військових цілях в Ірані у відповідь на триваючі атаки іранського режиму проти держави Ізраїль останніми місяцями.

"ЦАХАЛ повністю готовий як до наступу, так і до оборони, і ми відстежуємо розвиток подій в Ірані та дії його союзників. Ведеться постійна оцінка ситуації, і наразі немає змін у вказівках командування тилу", - йдеться у повідомлені.

CBS News з посиланням на власне джерело повідомляє, що Ізраїль не став завдавати ударів по нафтових та ядерних обʼєктах Ірану і обмежився лише військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран наказав збройним силам бути готовими до війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден відправляє до Ізраїлю передову протиракетну систему і американські війська.

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