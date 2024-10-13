В Ізраїлі звузили перелік цілей для атаки по Ірану — ЗМІ

У Сполучених Штатах вважають, що у ЦАХАЛ звузили перелік цілей в Ірані, які будуть атакувати у відповідь на масований ракетний обстріл території Ізраїля.

Про це пише NBC News.

У повідомленні вказується, що Ізраїль наразі немає наміру атакувати ядерні об'єкти або здійснювати цілеспрямовані вбивства іранських високопосадовців. Разом з тим зазначається, що в Ізраїлі ще не визначили остаточно цілі для атаки.

Джерела видання повідомляють, що точний час та форма удару Ізраїлю у відповідь ще не визначені, але армія готова завдати удару по Ірану у будь-який момент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран, очікуючи на відповідь від Ізраїлю, відвів свої нафтотанкери.

Крім того, ми раніше інформували, що Тегеран готовий до мирної ініціативи у Лівані.

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