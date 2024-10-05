Трамп закликав Ізраїль завдати удару по Ірану — BILD

Кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив за удар Ізраїлю по ядерним об'єктам Ірану у випадку агресії з боку Тегерана. Він також розкритикував президента Джо Байдена за його м'яку позицію щодо Ірану.

Про це повідомило видання BILD.

Президент США Джо Байден заявляв проти сценарію удару Ізраїлю по ядерним об'єктам Ірану, підкреслюючи необхідність пропорційної відповіді на дії Тегерана. Це заявлення прозвучало на фоні ракетного удару Ірану по Ізраїлю, який став відповіддю на ізраїльську військову операцію в Лівані проти "Хезболли" та ліквідацію її лідера Хасана Насралли.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що ядерна програма Ірану була головною загрозою, яку слід було вирішити в першу чергу. Він нагадав, що під час його президентства США вийшли з ядерної угоди з Іраном.

Трамп також підтримував позицію колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, який закликав до негайного знищення іранського ядерного проєкту. Ескалація конфлікту на Близькому Сході тривала: внаслідок останньої іранської атаки було випущено близько 200 ракет по Ізраїлю, більшість з яких було перехоплено ізраїльськими ППО. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що Іран вчинив серйозну помилку і понесе за це відповідальність.

Нагадаємо, представник державного департаменту США заявляв, що наразі важко визначити, чи використає Ізраїль річницю нападу ХАМАС для удару у відповідь. Чиновник також зазначив, що Ізраїль відмовився давати гарантії того, що не перешкоджатиме ударам по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масштабну ракетну атаку.

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