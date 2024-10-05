Трамп призвал Израиль нанести удар по Ирану — BILD

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израиль должен ударить по ядерным объектам Ирана в случае агрессии Тегерана. Он также раскритиковал президента Джо Байдена за его мягкую позицию по Ирану.

Об этом сообщило издание BILD.

Президент США Джо Байден заявлял против сценария удар Израиля по ядерным объектам Ирана, подчеркивая необходимость пропорционального ответа на действия Тегерана. Это заявление прозвучало на фоне ракетного удара Ирана по Израилю, который стал ответом на израильскую военную операцию в Ливане против "Хезболла" и ликвидацию ее лидера Хасана Насраллы.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что ядерная программа Ирана являлась главной угрозой, которую следовало решить в первую очередь. Он напомнил, что во время его президентства США вышли из ядерного соглашения с Ираном.

Трамп также поддерживал позицию бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, призвавшего к немедленному уничтожению иранского ядерного проекта. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжалась: в результате последней иранской атаки было выпущено около 200 ракет по Израилю, большинство из которых были перехвачены израильскими ПВО. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Иран совершил серьезную ошибку и понесет за это ответственность.

Напомним, представитель государственного департамента США заявлял, что сейчас трудно определить, использует ли Израиль годовщину нападения ХАМАС для ответного удара. Чиновник также отметил, что Израиль отказался давать гарантии того, что не будет препятствовать ударам по ядерным объектам Ирана в ответ на масштабную ракетную атаку.

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