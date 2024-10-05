В городе в Донецкой области ввели жесткий комендантский час

В Константиновке остается 18 тысяч человек.
С понедельника, 7 октября, Константиновцы Донецкой области введут усиленный комендантский час. Город находится в 10 км от линии фронта.
Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в комментарии "Общественному".
По его словам, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00 на следующий день. Раньше она продолжалась с 17.00 до 9.00.
В настоящее время в Константиновке остаются 18 тысяч человек, среди которых – 440 детей. Глава МВА отметил, что в городе объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.
"Пенсионный фонд уехал, акушерско-гинекологическое закрывается, педиатрия — детишек вывозим всех, но пока еще больницы работают, люди получают помощь. Банк закрывается, тоже переезжает, ближайшее отделение будет работать в Дружковке", — рассказал Горбунов.
Как сообщалось, в Донецкой области сотни тысяч человек остались без водоснабжения. Проблемы с водоснабжением будут иметь Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты.
Читайте также:
- РФ может повторить тактику флангового окружения важного города в Донецкой области: эксперт об угрозе
- РФ бросила целый армейский корпус на один украинский город: что известно
- Военный назвал город, на который сдвинется российская армия после Угледара