В городе в Донецкой области ввели жесткий комендантский час

В Константиновке остается 18 тысяч человек.

С понедельника, 7 октября, Константиновцы Донецкой области введут усиленный комендантский час. Город находится в 10 км от линии фронта.

Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов в комментарии "Общественному".

По его словам, ограничения будут действовать с 15:00 до 11:00 на следующий день. Раньше она продолжалась с 17.00 до 9.00.

В настоящее время в Константиновке остаются 18 тысяч человек, среди которых – 440 детей. Глава МВА отметил, что в городе объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

"Пенсионный фонд уехал, акушерско-гинекологическое закрывается, педиатрия — детишек вывозим всех, но пока еще больницы работают, люди получают помощь. Банк закрывается, тоже переезжает, ближайшее отделение будет работать в Дружковке", — рассказал Горбунов.

Как сообщалось, в Донецкой области сотни тысяч человек остались без водоснабжения. Проблемы с водоснабжением будут иметь Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты.

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