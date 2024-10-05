У місті на Донеччині запровадили жорстку комендантську годину

У Костянтинівці залишається 18 тисяч людей.

Від понеділка, 7 жовтня, Костянтинівці Донецької області запровадять посилену комендантську годину. Місто перебуває за 10 км від лінії фронту.

Про це повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов у коментарі "Суспільному".

З його слів, обмеження будуть діяти від 15:00 до 11:00 наступного дня. Раніше вона тривала від 17.00 до 9.00.

Наразі у Костянтинівці залишаються 18 тисяч людей, серед яких – 440 дітей. Очільник МВА наголосив, що в місті оголошена примусова евакуація родин із дітьми.

"Пенсійний фонд виїхав, акушерсько-гінекологічне зачиняється, педіатрія — діточок вивозимо всіх, але наразі ще лікарні працюють, люди отримують допомогу. Банк зачиняється, теж переїжджає, найближче буде відділення працювати у Дружківці", - розповів Горбунов.

Як повідомлялося, на Донеччині сотні тисяч людей залишилися без водопостачання. Проблеми з водопостачанням матимуть Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та прилеглі до них населені пункти.

Читайте також:

Яка відстань від Вугледара до обвалу фронту? Наступні цілі ворога - Курахове та Селидове?!