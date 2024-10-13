Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі.

БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.

БпЛА на Чернігівщини курсом на Київщину.

БпЛА на Черкащині у південно-східному напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ обстріляла Херсонщину, в результаті чого одна людина загинула, шестеро поранені.

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