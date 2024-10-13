Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 13 жовтня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі півночі.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
- БпЛА на Чернігівщини курсом на Київщину.
- БпЛА на Черкащині у південно-східному напрямку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ обстріляла Херсонщину, в результаті чого одна людина загинула, шестеро поранені.
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