Працівники ТЦК прийшли на концерт популярного коміка: відео

Про ексцеси та виявлених порушників не повідомляється.

У суботу, 12 жовтня, у місті Черкаси на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в обласній філармонії завітали працівники місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Telegram-канал “18000”.

Військові спільно з поліцейськими перевіряли документи у чоловіків, зокрема з’ясовували, чи оновлено їхні військово-облікові дані.

Працівники ТЦК прийшли на концерт популярного коміка у Черкасах

Про ексцеси та виявлених порушників правил обліку під час цієї акції не повідомляється.

Антон Тимошенко – уродженець села Приміське Нікопольського району. Живе у Києві, багато гастролює по Україні і світу. Незабаром в рамках свого туру він планує виступити у Нікополі.

Нагадаємо, напередодні, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту близько пів сотні працівників ТЦК масово перевіряли чоловіків, які виходили з концерту рокгурту "Океан Ельзи". Згодом стало відомо, що того вечора ТЦК провели рейди по клубах у різних містах.

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