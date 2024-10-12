Працівники ТЦК прийшли на концерт популярного коміка: відео

Про ексцеси та виявлених порушників не повідомляється.
У суботу, 12 жовтня, у місті Черкаси на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в обласній філармонії завітали працівники місцевого ТЦК.
Про це повідомляє Telegram-канал “18000”.
Військові спільно з поліцейськими перевіряли документи у чоловіків, зокрема з’ясовували, чи оновлено їхні військово-облікові дані.
Про ексцеси та виявлених порушників правил обліку під час цієї акції не повідомляється.
Антон Тимошенко – уродженець села Приміське Нікопольського району. Живе у Києві, багато гастролює по Україні і світу. Незабаром в рамках свого туру він планує виступити у Нікополі.
Нагадаємо, напередодні, 11 жовтня, в Києві біля Палацу спорту близько пів сотні працівників ТЦК масово перевіряли чоловіків, які виходили з концерту рокгурту "Океан Ельзи". Згодом стало відомо, що того вечора ТЦК провели рейди по клубах у різних містах.
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