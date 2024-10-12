Сотрудники ТЦК пришли на концерт популярного комика: видео

Об эксцессах и обнаруженных нарушителях не сообщается.

В субботу, 12 октября, в городе Черкассы концерт стендап-комика Антона Тимошенко в областной филармонии посетили сотрудники местного ТЦК.

Об этом сообщает Telegram-канал "18000".

Военные совместно с полицейскими проверяли документы у мужчин, в частности, выясняли, обновлены ли их военно-учетные данные.

Сотрудники ТЦК пришли на концерт популярного комика в Черкассах

Об эксцессах и обнаруженных нарушителях правил учета во время этой акции не сообщается.

Антон Тимошенко – уроженец села Пригородное Никопольского района. Живёт в Киеве, много гастролирует по Украине и миру. В скором времени в рамках своего тура он планирует выступить в Никополе.

Напомним, накануне, 11 октября, в Киеве возле Дворца спорта около полусотни работников ТЦК массово проверяли мужчин, выходивших из концерта рок-группы "Океан Эльзы". Впоследствии стало известно, что в тот вечер ТЦК провели рейды по клубам в разных городах.

Читайте также: