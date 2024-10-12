Облава ТЦК на концерті "Океану Ельзи": Потураєв підтримав перевірку документів на публічних заходах

Перевірка документів після концерту «Океану Ельзи» не є загрозою для української культури.

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв Микита Потураєв.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту «Океану Ельзи» загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу. Так само, як не вважаю загрозою для української економіки перевірки документів у барах чи клубах", - написав він.

Потураєв додав, що він підтримує такі перевірки і вважає, що вони повинні бути регулярними та систематичними, а також всі повинні бути про це поінформовані.

Нагадаємо, 11 жовтня співробітники територіальних центрів комплектування та Національної поліції провели масові рейди в різних містах України, зокрема під Палацом спорту після концерту гурту "Океан Ельзи", забираючи відвідувачів у буси. Офіційних коментарів від територіальних центрів комплектування на момент публікації не було.

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