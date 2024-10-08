Куди стався "приліт" у Харкові: деталі від ОВА

Внаслідок удару по Харкову 8 жовтня зафіксоване влучання КАБу в Інсдустріальному районі. Поранені мирні жителі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Інсдустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво. Дані перевіряються", – йдеться в короткій заяві.

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Згодом Синєгубов додав, що за попередніми даними медиків екстреної допомоги, є поранені цивільні. Так, поранень зазнали щонайменше п’ятеро людей.

Як уточнив мер Ігор Терехов, постраждали шестеро осіб.

"Приліт був не один, а кілька, тип зброї, якою були завдані удари по цивільному підприємству, встановлюється. На місці масштабна пожежа та шестеро постраждалих", – йдеться в заві міського голови.

Нагадаємо, раніше Терехов повідомив, що російська армія завдала ракетного удару по Харкову, і що в місті стався "приліт".

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