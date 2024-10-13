Ворог безперервно проводить штурмові дії у Часовому Ярі - DeepState

Ситуація довкола Часового Яру дуже напружена.
Російські загарбники продовжують безперервні штурми у намаганні проникнути у глиб Часового Яру.
Про це йдеться у повідомленні DeepState.
У повідомленні вказується, що ворог безперервно надсилає штурмові групи і наразі невідомо, скільки ще у ворюга є людського ресурсу для проведення атак на позиції українських військових.
Аналітики пишуть, шо якщо росіяни перекинуть резерви до Часовго Яру, то ситуація сильно ускладниться.
"А на сьогоднішній день, основна робота бійців в тому районі проводиться у відбитті штурмів з допомогою дронів (скиди\FPV)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, ворог накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві в районі ботанічної пам'ятки природи — Рідкодуб'я на півночі від міста, зокрема, обходячи мікрорайон "Жовтневий"
"Цим вони пробують обійти місто з флангу, адже лобові атаки через канал множаться на нуль і штурмові групи перетворюються на штурмових трупів. Битва триває..." - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ заводить поповнення і готується до наступу на Часів Яр.
Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ взяли в полон солдатів РФ поблизу Часового Яру та розповіли про задум окупантів.
Читайте також: