Ворог безперервно проводить штурмові дії у Часовому Ярі - DeepState

Російські загарбники продовжують безперервні штурми у намаганні проникнути у глиб Часового Яру.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що ворог безперервно надсилає штурмові групи і наразі невідомо, скільки ще у ворюга є людського ресурсу для проведення атак на позиції українських військових.

Аналітики пишуть, шо якщо росіяни перекинуть резерви до Часовго Яру, то ситуація сильно ускладниться.

"А на сьогоднішній день, основна робота бійців в тому районі проводиться у відбитті штурмів з допомогою дронів (скиди\FPV)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог накопичує сили в Часів-Ярівському лісництві в районі ботанічної пам'ятки природи — Рідкодуб'я на півночі від міста, зокрема, обходячи мікрорайон "Жовтневий"

"Цим вони пробують обійти місто з флангу, адже лобові атаки через канал множаться на нуль і штурмові групи перетворюються на штурмових трупів. Битва триває..." - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ заводить поповнення і готується до наступу на Часів Яр.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ взяли в полон солдатів РФ поблизу Часового Яру та розповіли про задум окупантів.

Читайте також: