У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники — Повітряні сили

Борти прямують в сторону потенційних пускових рубежів в районі Каспійського моря.

У російському повітряному просторі перебуває два стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"В повітряному просторі РФ 2 борти Ту-95. Прямують в район Каспію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловому приміщенні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару.

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