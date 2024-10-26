У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники — Повітряні сили

Борти прямують в сторону потенційних пускових рубежів в районі Каспійського моря.
У російському повітряному просторі перебуває два стратегічні бомбардувальники Ту-95.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"В повітряному просторі РФ 2 борти Ту-95. Прямують в район Каспію", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині внаслідок падіння уламків виникла пожежа у нежитловому приміщенні.
Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару.
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